【反黑路人甲】馮盈盈認講對白用力 湯怡性格跟角色一樣不愛爭 (19:51)

【今日直擊】馮盈盈、湯怡、高海寧、傅嘉莉、王浩信及張振朗等，今日於電視城內為劇集《反黑路人甲》宣傳。馮盈盈預告她跟劇中爸爸石修的sweet父女情會翻波，將有多場喊戲，拍攝時已很觸動她心靈。提到網民批評劇中說話時嘴部表情誇張？盈盈承認拍攝時為了咬字清晰，的確用多了力，後來接受言語治療後，才發現咬字清晰是不需要嘴部用力的，發音時舌頭擺對位置便可，日後會繼續上堂，希望能有進步。

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湯怡指今次角色跟她本人很相似，就算對男仔有意思也好，若發現對方身邊出現多位女伴，就會選擇退出，「因知道對方的心不在自己那裏，爭都無意思。（現實中可有遇過這種男仔？）幸好沒有，我是很無安全感的人，所以對方要給到我安全感，至少知道大家每日的行蹤和在做什麼，不是要check住對方，只是要有交帶，不要突然消失幾小時。我一定不會check男友電話，亦是我的底線，因有朋友試過去check另一半手機，結果真的出事，我寧願他呃我一世。（不是早知早分手較好？）兩個人相處，最緊要是信任」。

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（即時娛樂）