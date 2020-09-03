【後悔做錯事】孖老婆慶祝紙婚 張致恒撰長文懺悔 (12:31)

去年曾爆出一腳踏五船的張致恒（Steven），昨天（2日）和太太區燕雯（雯雯）慶祝紙婚，Steven的感情風波事隔一年，他終於洗心革面，跟太太雯雯育有兩個可愛囝囝張天寶和張天牧，Steven在instagram貼了和老婆撐枱腳合照，並撰長文訴心聲懺悔：「今（昨）日係我同佢嘅大日子，結婚一年了，我好想多謝我老婆用一個無私嘅心去接受我嘅一切，當初我把事情搞到咁大，但係佢仲原諒我，其實一開始我講咗無數咁多嘅大話嚟呃佢，佢一直都以為我分咗手，所以先同我一齊，直到所有事情爆煲，佢先知道原來我仲未分手，呢一年以來，好多時候佢諗返起，我對佢做嘅嘢，佢都會自己一個人喺度喊，見到佢咁樣 我真係好心痛，亦都好後悔自己做過嘅錯事， 好多謝老婆用咗一年嘅時間，去改變咗我呢個心，我會用一世承諾嚟報答返你對我嘅愛，老婆，雖然係呢一段時間，我哋好窮，過得有啲辛苦，但係我會繼續努力去搵錢，畀一個更加舒適的生活你哋，你同兩個仔先係我最大嘅動力，喺嚟緊嘅日子我只會令你笑唔會再令你喊，我會努力去面對我嘅拖延症！我愛你啊 區燕雯」。

而雯雯亦在instagram貼了和老公合照，並寫道：「2020.9.2，結婚一周年..簡簡單單，食咗個lunch..行咗個圈，買咗啲家庭用品..難得一日，兩個拍下拖..一對已經有仔女的夫婦，其實可以咁樣出去幾個鐘，已經係一個好特別嘅慶祝，雖然冇高級餐廳，冇一束花﹑冇禮物﹑冇浪漫特別嘅安排，但我有兩個小朋友，已經足夠。」

（即時娛樂）