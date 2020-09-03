親自下廚博偶像一笑 Anson Lo感激鄧麗欣鼓勵創作 (13:10)

現正於台灣準備拍台劇的Anson Lo@MIRROR（盧瀚霆），在離港之前曾邀鄧麗欣（Stephy）拍攝短片，他除了親自下廚煮幾味讓Stephy品嘗外，二人合唱了《他不准我哭》。

Anson Lo自小已是Stephy的忠粉，加上早前合作劇集《男排女將》而變得熟絡，Anson Lo特別邀請對方拍片，而且更親自下廚，為Stephy準備燭光晚餐，菜色包括：清炒西蘭花、西檸軟雞及香煎比目魚，而這些都是Anson比較喜歡吃及拿手菜色。

Anson Lo為確保菜色品質，除了事前向工作人員查問Stephy的飲食喜好及親自選購食材外，他於前一晚更向盧媽媽請教下廚秘技，務求讓Stephy吃得開心又放心。Stephy試過Anson Lo的手勢後，都大讚西檸軟雞好味。

對於今次與Stephy合作拍片，Anson Lo表示意義重大，他解釋道：「由細到大都好鍾意Stephy，而經歷拍攝《男排女將》幾個月後，我對佢嘅認識亦加深咗：一開始形象冷酷，到親身接觸後，發現係好活潑好平易近人，係一個好大嘅轉變，所以先敢邀請佢一齊玩兼唱吓歌。」

除了煮幾味給Stephy品嘗外，二人又合唱了Stephy的《他不准我哭》，而這歌對Anson Lo來說也別具意義，他說：「呢首係Stephy嘅第二首Solo歌，咁啱我最近嘅新歌《Burn Out》亦係我嘅第二首作品。」其實在拍攝期間，Stephy亦親身鼓勵Anson Lo，令Anson Lo十分感動。

除了得到Stephy的鼓勵，Anson Lo粉絲對偶像十分支持，自出道至今的應援活動，可謂浪接浪，繼過去的手幅、布公仔、防疫禮品包、戶外大電視廣告及海底隧道口廣告後，在今次新歌應援活動中，Fans Club特別包下129幅巴士站電子廣告板，又在社交網絡上買廣告，甚至製作香薰蠟燭禮品包派發，讓更多人透過不同渠道認識Anson Lo的新歌。

（即時娛樂）