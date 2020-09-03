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【好恩愛】林子博陪患癌妻拍拖晨運食早餐 (14:33)

文章日期：2020年09月03日

林子博太太董燕君患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，去年底完成化療，但最近病情反覆，日前再度入院留醫。今早子博陪太太出外晨運拍拖兼吃早餐，而董燕君精神尚可，並舉起勝利手勢。

（即時娛樂）

 

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