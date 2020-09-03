【木村女郎逐個數】盤點木村凍齡拍檔 廣末涼子登最強童顏No.1 (15:48)

「黃Viu煲劇平台」引入12部由木村拓哉主演的經典日劇，掀起木村熱潮，其中他和熒幕戀人松隆子聯手主演的《律政英雄》，將於明日（4日）上架，香港觀眾可以透過「黃Viu」重溫。

《悠長假期》再掀煲劇潮，除了木村外，一眾「木村女郎」也不輸蝕，每位都是美魔女。先數山口智子，當年貴為一線女星的她，拍罷《長假》後與唐澤壽明共諧連理，並一度宣布退出藝能界。前年她受木村邀請為劇集客串，時隔22年的世紀同台，不但刺激收視直線上升，還喚起大家對《長假》回憶。年屆55歲的山口智子，臉蛋和身材雖然不比當年，但她保養得宜，看起來格外自然親切；加上早年培養了寫作、攝影和旅遊等興趣，為她增添了一份文藝氣息。

童星出身、在《長假》飾演木村學生的廣末涼子，憑一對小虎牙和標緻短髮，得到了「二十世紀最後美少女」稱號。年屆40的她育有三子，仍然活躍於演藝圈，前年還穿上高中制服拍攝廣告，零違和感獲網民大讚從小靚到大，展現了最強童顏。

貴為「木村永遠第一女主角」的松隆子，是木村識於微時的最佳拍檔，二人從1990年代起，先後在《悠長假期》、《戀愛世紀》和《律政英雄》數度合作，情侶形象深入民心。

從歌手轉戰演員、外號「日劇女王」的篠原涼子，2010年在《月之戀人》跟木村合作後站穩女一位置。即使步入47歲、貴為兩子之母，篠原涼子仍然少女感十足，平日也熱愛透過社交平台分享生活點滴，更不時以淡妝甚至素顏上陣，只見肌膚狀態完勝少女，令她榮登「日本女性心目中的成熟女性」和「年過40美腿女藝人」代表。

同劇女演員、今年45歲的林志玲，雖已升呢做人妻，她被英國《每日郵報》激讚「擁有魔法的凍齡美女」，無負「台灣第一名模」之名。

（即時娛樂）