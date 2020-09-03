【恨攞金曲歌后】共同撫養兒子 梁靜茹跟前夫不是朋友 (16:45)

梁靜茹以《我好嗎？─太陽如常升起》專輯，入圍今年金曲歌后，是她第6度角逐女歌手獎，期待拿獎的同時，她也準備好迎向全新人生。她去年底與前夫趙元同簽字離婚，結束9年婚姻。回顧這張專輯的製作過程，她正經歷婚變，一首首度身打造的情歌，讓她一看到歌詞就哭了，也真實唱出自己的心情寫照。

梁靜茹接受《中國時報》專訪時表示，在錄音室配唱期間，當時遭逢椎心之痛，「情緒直接走進去了，不用在家先聽或想像，也不用鋪排，音樂一來就直接進入」。

此次入圍，梁靜茹坦言渴望拿獎：「希望好好的握握它（獎座），讓團隊輪流握一握。」她跟金曲歌后擦肩而過5次，是否覺得運氣不夠好？她謙虛說：「沒有，可能覺得自己哪裏還差一點，我會先檢查自己的不足，沒有完全交給運氣。」

今年梁靜茹跟魏如萱、楊乃文、鄧紫棋、王若琳、許哲珮爭獎，她得獎信心只有6分1，打算帶黃水晶出席典禮當作幸運物，不會帶兒子Anderson同行。

她與前夫因共同撫養兒子，日前同框出席兒子幼稚園畢業典禮，問到見面會否感尷尬？她笑說：「不會，因為他是孩子的爸爸，我們還是可以對話。」至於二人還是朋友？梁靜茹也坦白說：「不是朋友。」

（即時娛樂）