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黃秋生59歲生日 願將一生所學之技帶到台灣 (19:56)

文章日期：2020年09月03日

昨天是影帝黃秋生的59歲生日，他在twitter留言：「今（昨）天59歲生日，每年都有人問我生日願望，但總沒有特別想擁有，無所求。今年有了，願我能將一生所學之技帶到台灣，教給下一代。」

（即時娛樂）

 

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