Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
徐榮拍攝空檔回家見愛女 包包被爸爸新劇長髮造型嚇親 (22:56)
【另謀出路】哈里王子梅根簽約Netflix合作拍片 (22:43)
小三練美施爆細So曾搭上節目參賽者 已婚張紫語成嫌疑者 (22:40)
傅嘉莉曾被前度粗暴推埋牆 擇偶條件愛情與麵包兼備 (22:08)
孻女下月3歲開始返學踏入新階段 鄺文珣不捨囡囡大得太快 (21:48)
3歲半女兒返幼稚園被同學推 林心如緊張追問 得知原因後… (21:15)
劉嘉玲除罩行山吸新鮮空氣︰香港好多地方沒去過 (20:16)
【新冠肺炎】陳健安演唱會再延期 取消實體騷 改網上舉行 (20:06)
黃秋生59歲生日 願將一生所學之技帶到台灣 (19:56)
【終於有自己平台】李婉華重新出發 開YouTube頻道 (19:20)
品牌fb開直播突見宣萱現身熒幕 古天樂大叫︰嚇死人咩 (18:52)
【身材惹火】羅志祥玩Ig過日辰 Like爆性感台妹 (18:22)
倪晨曦偕未婚夫再入紙排期 本月簽字結婚 明年初補擺喜酒 (18:11)
前新聞主播駱文捷宣布女兒出世︰你讓我見證生命的奇妙 (17:30)
留家防疫未能去公園玩 張繼聰3歲女兒雙手貼住玻璃窗望街 (17:20)
【意識大膽】關智斌拍MV要裸露：自己都嘩一聲 (17:05)
呂慧儀38歲生日收驚喜 張景淳送后冠為緋聞女友加冕 (16:55)
【恨攞金曲歌后】共同撫養兒子 梁靜茹跟前夫不是朋友 (16:45)
胡諾言大女11歲生日散發少女味 陳琪︰家姐真係大個咗 (16:00)
【木村女郎逐個數】盤點木村凍齡拍檔 廣末涼子登最強童顏No.1 (15:48)
【結婚4年】《雙甲小食店》黃靜茵承認跟企業家丈夫離婚 (15:15)
【清理「鬼網」】余曉彤海邊執20袋垃圾 盼大家愛惜地球 (14:49)
【好恩愛】林子博陪患癌妻拍拖晨運食早餐 (14:33)
【威尼斯影展】狄達絲雲頓「登六」前獲頒終身成就獎 (14:26)
【湊成「好」字】李雨陽再做老竇 太太誕B女「肉肉」 (14:03)
《屍殺半島》票房破千萬 香港最賣座韓片第10位 (13:57)
彭秀慧為老友準備「補膝菜」 林二汶煎雞翼要戴手套 (13:31)
親自下廚博偶像一笑 Anson Lo感激鄧麗欣鼓勵創作 (13:10)
【後悔做錯事】孖老婆慶祝紙婚 張致恒撰長文懺悔 (12:31)
【細So清空ig】被爆懷細So骨肉 練美施默認做人工流產 (11:38)
【再有巨星中招】荷李活影星狄維莊遜全家確診新冠肺炎 (11:18)
劉嘉玲除罩行山吸新鮮空氣︰香港好多地方沒去過 (20:16)
文章日期：2020年09月03日
Share
劉嘉玲和侄仔劉兆恩齊齊除下口罩行山，呼吸新鮮空氣。（劉嘉玲Instagram圖片 / 明報製圖）
劉嘉玲近年愛上郊遊。（劉嘉玲Instagram圖片）
prev
next
劉嘉玲近年熱愛郊遊，她今日在社交平台分享多張除下口罩行山的照片，侄仔劉兆恩（Jeff）也有同行。嘉玲說︰「突然發現香港好大！好多地方都沒去過，而且很美，山明水秀。」
（即時娛樂）
Share
MORE
孻女下月3歲開始返學踏入新階段 鄺文珣不捨囡囡大得太快 (21:48)
3歲半女兒返幼稚園被同學推 林心如緊張追問 得知原因後… (21:15)
【新冠肺炎】陳健安演唱會再延期 取消實體騷 改網上舉行 (20:06)
黃秋生59歲生日 願將一生所學之技帶到台灣 (19:56)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK