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劉嘉玲除罩行山吸新鮮空氣︰香港好多地方沒去過 (20:16)

文章日期：2020年09月03日

劉嘉玲近年熱愛郊遊，她今日在社交平台分享多張除下口罩行山的照片，侄仔劉兆恩（Jeff）也有同行。嘉玲說︰「突然發現香港好大！好多地方都沒去過，而且很美，山明水秀。」

（即時娛樂）

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