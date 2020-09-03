3歲半女兒返幼稚園被同學推 林心如緊張追問 得知原因後… (21:15)

林心如與丈夫霍建華的女兒「小海豚」已經3歲半，開始上幼稚園。林心如今日出席活動時表示，早在女兒兩歲時就開始選學校，惟心儀的幼稚園太熱門，完全搶不到學位。她笑言︰「不是大家都不生嗎？幼稚園都爆滿，光排參觀都要好久！」

她原以為霍建華看見女兒第一天上學時會哭，誰知流眼淚的是自己。林心如說︰「沒想到女兒突然緊抱我，我就掉了兩滴淚，幸好我有戴帽子跟口罩，一直拉低就怕被女兒看到。」

她表示女兒已戒了用尿片，但她仍為女兒要上洗手間等問題擔心，幸好女兒第3天後已開始喜歡上課。被問到女兒可有交到新朋友時，林心如說︰「沒有，女兒有天說『同學推我』。我緊張問她原因，她答『因為我撞到他』，才讓我鬆口氣。」

提到仍在籌備的新戲《華燈初上》，林心如非常期待，透露除了讀劇本及練歌外，也有到酒店實習。她說︰「日式酒店和台式不同，撫慰客人心靈為主。我見習時也有服務日本客人。（有沒有被摸？）我們都穿牛仔褲，客人也知道是實習，沒有想要摸。」

與霍建華多次傳出造人成功及離婚消息，林心如說︰「如果離婚怎麼懷孕，按照傳聞，懷孕應該都生3個了吧！我對傳聞一笑置之，倒是有一些沒有那麼熟悉的親友會關心。」

被問到會否為女兒跟丈夫吵架，她說︰「太不值得了吧，夫妻相處本來就要互相退讓，不能把彼此不合怪罪小孩身上。老公較寵女兒，我多數扮黑臉，有時叫女兒罰站，倒是阿公、阿嬤護孫。」

林心如希望女兒18歲時才結交男朋友，拍拖時不會偷偷摸摸，大方介紹男友給他們認識。她說︰「雖然以前我談戀愛都不跟我媽講，但我希望跟小孩當朋友」。

（即時娛樂）