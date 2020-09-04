【曬戒指報喜】王曼喜跟同性女友訂婚 馬詩慧讚Elaine乖女 (11:34)

王敏德（Michael）與馬詩慧（Janet）的28歲長女王曼喜（Kayla)，自承認出櫃後，每次拍拖都大方示人，她與任職攝影師同樣愛好紋身的Elaine，拍拖大約1年，二人不時在社交網放閃，Elaine更得Kayla父母歡心，早已融入王家，常出現參與家庭聚會。

Kayla在ig上載與Elaine咀嘴相兼曬戒指，並寫道"you and me until the end of time"，暗示與女友會結婚共度餘生，貼文曝光後，家人和朋友紛紛留言送祝福。記者聯絡Kayla欲求證結婚一事，暫時未獲回覆；身為媽咪的Janet回覆《明報》電話訪問，開心證實女兒已訂婚：「當她們告訴我訂婚決定時，我的反應是『不是結婚嗎？』因為一早已接受Elaine，已預料（結婚）會發生。對於她們的決定，只要是女兒覺得開心，作為媽咪必定支持。」

她稱讚Elaine為人幾乖，對她評價正面，覺得是Kayla親自揀得對方做另一半必然有信心，她亦信任女兒眼光。她爆丈夫Michael知道女兒訂婚決定，表面扮到好鎮定若無其事，事實卻很開心，更形容從今以後Elaine便正式成為「家人」。

由於新冠肺炎疫情尚未完全受控，會待情況穩定後才舉行正式婚禮，最基本都會邀請親戚朋友食餐飯慶祝。至於幾時開始為女兒籌備婚禮？Janet稱會逐步來，目前雙方一齊見家長傾婚事仍有待安排。Janet指女兒打算到外地註冊行禮，Michael的老家美國是考慮地點之一，但暫時還未有決定。

（即時娛樂）