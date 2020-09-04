雨僑Ig甫全家福分享湊女感受︰疲累和快樂去到極點 (17:08)

雨僑上月8日為丈夫羅力威誕下6磅女兒Harper，就快坐完月的她在Instagram上載一家三口的最新全家福及B女的照片，並分享分娩及初為人母的感受。她說︰「現在看初生的你彷彿又過了很久，坐月期間專心照料你，心無旁騖，非常滿足。」

「一直以來我是個每件事都要在計劃內發生的人，可是生小孩，應該說從懷孕起，就得接受生命的主宰不是你。我覺得生小孩是一件很可怕的事，從順產到最後改為開刀在一日內決定。最初充滿不安，後來覺得還不錯，因為一切的運動和課堂，隨著第三波疫情到來根本不能進行，還不如安心休息，這是其中一次深刻的『隨遇而安』。傳說中開刀前一定要有的二人最後晚餐，在禁晚市限聚令下，變成醫院Canteen訂餐一人在床上吃，也沒有很可惜，因為老公可以多休息，第二天一早又要過來。」

雨僑自嘲是「史上最害怕的產婦」，感謝住院期間醫護人員對她的照顧。提到快滿月的Harper，雨僑說︰「帶孩子真的不容易，我們從未試過這麼累，但同時也感受到難以言喻的喜樂，疲累和快樂同時去到極點的情緒好極端。」照片中的羅力威只穿上一件白色上衣，雨僑透露︰「是呀，爸爸原本也有造型的，你覺得他的外衣為什麼報銷了？」

（即時娛樂）