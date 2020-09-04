【陳木勝追思會】恩師杜琪峯︰他是新一代導演的學習榜樣 (20:48)

【今日直擊】陳木勝導演上月23日因鼻咽癌離世，終年58歲，其追思會今晚在沙田天主教聖本篤堂舉行。

杜琪峯是陳木勝的恩師，他接受傳媒訪問時表示與陳木勝相識39年，陳木勝最初當他的副導演，是他心目中最出色副導演。杜琪峯說︰「很難得我們可以一齊工作﹗我脾氣差，做我的副導演很難。他不理會，盡自己責任，每次一完場就告訴我要做什麼、有什麼可以暫時不做。他說我不做這樣，之後會好大鑊，威脅我，我都被他迫到無符。不過，我原來要被人鞭策，在他的鞭策下，我也可以做出不同的東西﹗當時是1981、1982年，我很欣賞他，對他的工作態度、對電影的熱情，留下很深刻的印象。」

杜琪峯指陳木勝非常尊師重道，一世人沒求他幫忙，反而是陳木勝幫過他很多。杜琪峯回憶有次要拍殯儀館場面的戲，自己卻身體不適發燒，致電陳木勝，他立即到場代為完成拍攝。杜琪峯說︰「有些人天生有這種能力﹗陳木勝是個對電影好有熱情的人，他的承諾、道德、謙虛及職業操守非常之好，各老闆也對他好好，他是新一代導演的學習榜樣﹗他今年都未到60歲就離開了，很可惜﹗不知道他最喜歡自己哪部戲，但他的作品也不少。希望他的太太繼續積極面對人生。陳木勝是個很會安排的人，相信其家屬不會有經濟問題。」

相關新聞︰【陳木勝追思會】劉德華古天樂成龍甄子丹現身送別亡友

（即時娛樂）