吳浩康農夫翻唱Beyond經典金曲 C君一首歌滿足3個願望 (21:43)

吳浩康（Deep）與農夫合作翻唱Beyond經典歌曲《農民》，加入農夫創作的Rap詞改編成《農民Remake（feat.農夫）》，講述男人之間的友誼。提到今次的合作原因，陸永說︰「Deep很想有一首關於友情的歌，但幾個男人聊友情太肉麻。」吳浩康說︰「男人的友情，關係好也不用說出口。想講大家見面時的情形，還有未能見面時的掛念。」C君表示《農民》的歌詞很有型︰「『見面再喝到了熏醉』，飲咗先，什麼是非也不用說，什麼傷心也『笑淚滲進了老井裡』，意境好似好勁，我們就用呢樣嘢寫首友情的歌。」

歌曲的MV在廢棄的海水化淡廠拍攝。農夫已6、7年沒拍過MV，再拍攝特別興奮。C君說︰「這首歌對我很重要，整個製作滿足了我的3個願望。我本來有一個監製團隊，今次終於可以獨立為其他歌手監製歌曲，有一種畢業的感覺。我其實一直好鍾意這首歌的旋律和意境，很想翻唱，但我和陸永不擅長唱歌，好彩有Deep才達成第2個願望。第3個願望就要多謝英皇的支持，容許我用專業的錄音室，錄音室內有全世界其中一支最貴的咪，我可以一嘗使用頂級器材的滋味，真是回味無窮﹗」

（即時娛樂）