鄧萃雯自爆當年愛上萬梓良原因 加入娛樂圈竟然係因為... (22:39)

鄧萃雯說當年與萬梓良關係亦父、亦師、 亦友，所以很仰慕他。（資料圖片 / 明報製圖）

鄧萃雯（雯女）接受港台《一起走過》節目訪問，暢談其投身娛樂圈的原因及情史。雯女於80年代經電視藝員訓練班入行，而當年提名她投考訓練班的人竟然是跟她識於微時的劉德華。

雯女自言在缺乏愛的環境下成長，一直想離家出走，10幾歲開始就想盡快投身社會，過獨立自主的生活。她笑言小時候對娛樂圈的認知就是演員經常忙拍劇不能回家，她不想回家，所以就想入行。至於為何讀藝訓班而不參加選美，雯女說︰「我性格男仔頭，讀書時與同學追逐玩耍時撞傷，腳上留有疤痕，有疤痕不夠靚去選美。我其實也想過做空姐，因為空姐要經常離港工作，但投考時才發現自己未滿19歲不合資格，所以投考藝訓班。」

雯女當年藝訓班畢業後即獲安排擔任古裝劇《薛仁貴征東》的第一女主角。《薛》劇當年很受歡迎，但原來雯女曾被電視台化妝大師陳文輝指她不適合拍古裝。雯女說︰「我很認同，可能我的頭太大，我又男仔頭，沒古裝味道。我有個花名叫『大頭文』﹗」

提到當年與《薛》劇對手萬梓良戲假情真，雯女細訴自己愛上對手的原因︰「我成長於缺乏愛的破碎家庭，遇上亦父、亦師、 亦友的萬梓良，自然很仰慕他。拍劇時沒什麼機會與圈外人交往，與對手朝夕相對，很容易投入角色，戀上對手。」

（即時娛樂）