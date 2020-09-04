【雙祥見】阮兆祥自爆曾跟蹤另一半有否出軌 黎耀祥唔識為老婆揀內衣 (23:03)

黎耀祥、阮兆祥主持的清談節目《雙祥見》今日凌晨開始播出第2集，兩人在節目中談及感情話題。他們先被導演問及男人尊嚴的問題，黎耀祥說︰「我覺得男人的尊嚴是建立在另一半身上。」阮兆祥問︰「有沒有例子？例如叫老公或男朋友拿手提包？我不抗拒。」黎耀祥答︰「我不抗拒為女士拿手提包，如果只是幫忙拿重物，我也不抗拒，或者她在看東西，我幫忙拿一段時間，是可以接受的，如果成為指定動作的話，對男人來說就不太好。」

阮兆祥自爆跟前女友拍拖時，曾偷偷check對方。他說︰「當時的另一半時常會約姊妹們外出茶敘，我奇怪為何如此頻密？不如查探一下，看看是否真的茶敘。當時到咖啡店見在場都是女士便放下心頭大石，然後上前跟大家打招呼，再送上小禮物予女友。如果不是跟姊妹茶敘，我都會將禮物交給她，變成一件分手禮物。她們離開時，服務生告訴她們我已結帳，前女友很有面子。」黎耀祥聞言甘拜下風，笑阮兆祥是情場鬼見愁。

阮兆祥認為男女相處要互相尊重。他問黎耀祥會如何應付奪命追魂call，黎耀祥甜蜜說︰「我很少遇到這種情況，通常我太太也會跟我一起，我很難逃出她的五指山。」阮兆祥笑黎耀祥太太的生肖是樹熊。及後提到陪伴另一半選內衣等私密話題，黎耀祥、阮兆祥均認為是愛的表現。阮兆祥說︰「我會為伴侶挑選內衣，覺得伴侶最後都是穿給我觀賞。」黎耀祥則說︰「內衣屬個人品味，最重要對方穿得有自信。我不會選，阮兆祥的見識比我多。」去到「二選一」環節，黎耀祥、阮兆祥被問到會選樂小姐（樂易玲）還是珍姐（曾勵珍）時，黎耀祥一秒即答珍姐，阮兆祥卻說︰「我兩個也不選，我選Paco。」

（即時娛樂）