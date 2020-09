黃日華太太梁潔華於今年5月離世,終年59歲,昨天是黃日華的59歲生日,亦是他首次沒有太太陪伴度過的生日,不過有孝順女黃芷晴陪住,芷晴昨晚在instagram上載為爸爸慶祝生日的照片,並準備了足球主題的生日蛋糕,黃日華笑容燦爛,身後則是他和太太梁潔華的恩愛合照,芷晴說:「生日快樂,身體健康,開開心心﹗#牆上是他的作品」。

此外,芷晴上載了一張1993年她與母親寫給華哥的生日卡,當年卡上寫了"We love you and hope you have a bright future!"

