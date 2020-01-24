【RIP】「配音王」譚炳文肺癌離世 享年86歲 (12:11)

有「配音王」之稱的譚炳文離世，享年86歲。（資料圖片）

有報道指有「配音王」之稱的譚炳文，於3個月前發現患肺癌，之後癌細胞急速擴散，雖然曾接受電療及定期到醫院檢查，不過譚炳文昨晚（4日）出現呼吸困難，要入院急救，延至今早11時離世，享年86歲。

（即時娛樂）