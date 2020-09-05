【譚炳文離世】薛家燕難過不捨：他對演藝界貢獻良多 (13:38)

一代配音王譚炳文今早病逝，享年86歲，薛家燕今早接到炳哥離世消息，感到難過及不捨，她接受傳媒訪問時表示：「他老人家好有心，每日都傳信息，『早安﹑注意疫情』，每日都有傳，可以說是風雨不改，他說這幾天檢查身體，可能會斷了傳信息，又說出院後會再傳給我們，我說不要緊，休息緊要，多謝你關心，然後我聯絡他女兒（譚淑瑩），她說爸爸入院檢查身體，並說沒什麼話，我也想探望他，但因為疫情，囡囡說不是太方便，他們去探時要好多手續，麻煩少少，因為疫情關係，所以一直沒看他，只有信息聯絡，他最近身體都OK，瑩瑩也說爸爸昨天沒事，去到昨晚半夜唞不到氣，今早就離開，聽到消息好難過，他看着我們長大，識了好多年，《流行經典50年》請他來唱歌，他很久沒出來唱歌，他好惜我，好畀面，和修哥（胡楓）一齊表演，都是兩三個月前，他和女兒一齊來唱歌.....好難過﹑不捨得他離開，炳哥一路好走，家人節哀順變。」

家燕姐表示炳哥對演藝界貢獻良多，尤其在配音方面尤為出色：「他指導及培育好多新人，可算是配音王，聲又好靚，他久不久都有返去配音，視工作於娛樂，敬業樂業，演藝界好榜樣，值得大家學習。」

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（即時娛樂）