【譚炳文離世】縱橫配音界逾半世紀 炳哥配演包拯深入民心 (15:35)

炳哥曾在2014年的台慶頒獎禮，榮獲「萬千光輝演藝人大獎」，肯定其在演藝圈的付出及貢獻。（資料圖片）

一代配音王譚炳文（炳哥）今早病逝，享年86歲，炳哥猝逝消息震驚娛樂圈，炳哥今年5月才和無綫續配音員約，而他的女兒譚淑瑩受訪時表示，炳哥活動能力慢了，但頭腦依然清晰。

無綫方面今午發文，對炳哥的離世感難過，並向其家人致以深切慰問：「無綫資深演員暨配音員譚炳文今早（5日）離世，連日來與炳哥及其家人有緊密聯繫之助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，今早突聞噩耗，深表難過，並向其家人致以深切慰問。無綫電視深表惋惜，亦會盡力協助其家人辦理後事，提供適切協助。

炳哥加入無綫多年，除在台前演出大受歡迎外，幕後並擔任配音工作逾半世紀，其中配演《包青天》系列劇集之包拯角色，深入民心，膾炙人口，最後作品是今年3月在翡翠台播出之《慶餘年》，配演莊墨韓一角。

2014年在《無綫配音組仝人聯歡暨頒獎典禮》中獲頒發「終身成就獎」，同年在《萬千星輝頒獎典禮2014》榮獲「萬千光輝演藝人大獎」，肯定其在演藝圈的付出及貢獻。」

相關新聞：【譚炳文離世】對老父猝逝感突然 譚淑瑩傷心爆喊：完全冇心理準備

相關新聞：【譚炳文離世】薛家燕難過不捨：他對演藝界貢獻良多

相關新聞：【譚炳文離世】孝順女譚淑瑩曾為老父推Job：健康最重要

相關新聞：【RIP】「配音王」譚炳文肺癌離世 享年86歲

（即時娛樂）