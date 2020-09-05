【又一老友走了】丁羽佩服譚炳文永不言休 胡楓讚炳哥冇機心 (17:56)

一代配音王譚炳文（炳哥）今早病逝，享年86歲。炳哥縱橫演藝界多年，為人敬業樂業，而且人脈廣博，不少藝人對他的離世感難過和惋惜，丁羽表示與炳哥在50年代麗的呼聲時已認識，相交60多年，今日收到炳哥離世的消息感愕然，他說： 「好突然，知炳哥有病，之前做了心臟搭橋手術，安裝了心臟起搏器，但不知他的病情那麼嚴重。」

他感慨說： 「又一個老友走了！日前朱日紅又走了！這個七月（農曆）真係好麻煩。炳哥近幾年身體不好，已經沒有出來和我們飲茶聚會。我們相識數十載，之間太多令人懷念的事情，講不到那麼到，最佩服炳哥永不言休的精神，病癒後仍堅持返工，今年5月與無綫再續約，估不到......！」

另外，胡楓﹑羅蘭﹑黃夏蕙﹑汪明荃等，對炳哥突然離世感愕然﹑傷感和難過，而胡楓跟炳哥相識60年，讚對方為人好，而且沒有機心。炳哥的表妹陳曼娜亦感難過，她受訪大讚表哥有明星風範，後生時是當紅小生，十分靚仔。

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（即時娛樂）