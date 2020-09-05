數月前接受演藝人協會訪問 譚炳文衝口而出︰要做到死... (18:31)

身為演藝界資深前輩的譚炳文（炳哥）天生具演藝潛質又好學聰明，難怪他同時間可身兼配音、廣播、拍電影又唱歌不同範疇工作，認真瓣數多多，可是卻忙得可以試過7日7夜不眠不休。早前他接受香港演藝人協會的專訪，在兩分多鐘的短片內，簡單訴說多年前入行原因和有趣經歷；在短片末段，炳哥竟然口快快衝口而出說「要做到死...」，隨後才更正是「做到我見到字幕不識配音就收工囉（退休）」，可見他敬業樂業、永不言休的專業態度，甘為演藝事業奉獻一生，是不少後輩的學習好榜樣。

炳哥在訪問中透露，當年因看報章見「麗的呼聲」刊登招聘播音員廣告，有1700多人去應徵只有10個名額，可惜他沒有被取錄。後來，因為一名播音員訓練期間表現不佳，炳哥便補上其位置當旁聽生，連自己原本在金舖的工作都辭去，從那時開始投身演藝界。他憶述當年第一次做播音工作經過：「原本是別人配主角聲，導師覺得我做得不好，便叫我試，一試就得了。當年艾雯有個午間廣播節目叫《兩度蜜月》，是我第一次當主角又是直播不是錄音的，真是好開心又緊張！」天生擁有磁性聲線的炳哥想了解配音工作，於是他從一些配音前輩身旁留意學習，秘訣是將演員的對白全部靠腦袋記低，完全不會靠稿，他僅試過兩次即上手，便展開其配音生涯。

那年代，有老闆購下廣播劇的版權並投資拍成電影，順理成章找已是播音員的炳哥親身演繹，於是造就他成為演員。「未入行前我間中有唱粵曲，又會演話劇，這樣就入了行做演員，都不知為什麼！」集多功能工作於一身的炳哥，最忙試過7日7夜不眠不休，他笑言當時一見到張牀即撲過去。他最後在鏡頭前說：「要做到死...做到我見到字幕不識配音就收工囉（退休）！」

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（即時娛樂）