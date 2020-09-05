【熒幕情侶合作無間】譚炳文李香琴緋聞傳足多年 (18:54)

譚炳文和老婆炳嫂相當恩愛，而炳嫂為人低調又賢淑。（facebook圖片）

譚炳文和李香琴既是好拍檔，亦是好朋友。（資料圖）

譚炳文和李香琴相識多年，既是好拍檔，亦是好朋友，二人合作無間，感情關係疑幻似真。他們於1974年合辦娛樂影片公司，製作了不少賣座電影；到80年代他們再在電視台聚首，而在1998年炳哥和琴姐舉行《譚炳文‧李香琴繽紛友情三十載》演唱會，見證深厚的友誼。

雖然緋聞傳足多年，但當事人強調彼此是好友關係，而琴姐在一次訪談中曾表示，和炳哥合作多年，一定會有感情有感覺，這樣在合作上才能交流，不過就否認拍拖。炳哥跟琴姐最後一次見面，是在2016年，當年炳哥表示琴姐已經不太認得人。

另外，炳哥感情生活低調，與太太結婚數十年，育有一子一女，炳嫂為人低調又賢淑，大女譚淑瑩是半個圈中人，有客串做特約演員，兒子早年已到加拿大生活。

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