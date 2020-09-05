【譚炳文離世】杜琪峯與炳哥亦師亦友 歐錦棠：聲音是他的招牌 (19:36)

導演杜琪峯跟譚炳文（炳哥）相識45年，合作無間，私下亦師亦友，杜琪峯說：「他喜歡吃東西，經常帶他吃好東西，多年來在工作上或私交上，大家相處愉快，他的離開是好惋惜，希望他安息，一路好走！」當年杜Sir在無綫任副導演時，跟炳哥合作，他讚揚炳哥專業認真，當年他作為年輕導演，拍攝時炳哥經常幫忙，讓他可以專心拍攝。

歐錦棠今午在facebook撰長文，悼念這位「一代配音王」：「炳哥（譚炳文）今早因病離世。前兩天睇電視廣告才聽到他的聲音，好耐冇聽炳哥把聲，心裡是替他高興的。他的聲音圓潤、鏗鏘有力、帶著男性較罕有的輕柔溫婉，常有『哄人』的感覺，教人聽了舒服，聲音就是他的招牌，是不折不扣的『配音王子』。有好嗓子，唱歌自然優人一等，『當年相戀意中人、大家性情近...』唱到街知巷聞，人人琅琅上口， 金曲歷久不衰。

炳哥從藝多年，孜孜不倦，戲路縱橫，正、邪、奸、諧、儍、悲角色無不收放自如，演陰險小人叫人看得咬牙切齒 ；演江湖叔父氣壓全場教人信服；演小人物則惹觀眾憐愛笑哭無定，是個全面而且精湛的演員。

要講關於炳哥的實在太多，與他共事有年，往往受他照顧教誨，在演戲做人處事令我受用不盡 。炳哥為人風趣詼諧，有他在的地方就充滿歡樂，他是個懂得用聲音的人，善於節奏，講故事就特別動聽，普通的一件小事出自他口，就令大夥捧腹不已，和炳哥一起試過做些頑皮事去整人，你不會想像得到一個德高望重的前輩竟會有如此童心與年輕人打成一片。

此刻，腦海裏不斷浮現炳哥的音容種種，非筆下所能盡錄。再見了炳哥，謝謝你的一切。」

相關新聞：【熒幕情侶合作無間】譚炳文李香琴緋聞傳足多年

相關新聞：數月前接受演藝人協會訪問 譚炳文衝口而出︰要做到死...

相關新聞：【譚炳文離世】薛家燕傷心雙眼通紅：他是我們好榜樣

相關新聞：【又一老友走了】丁羽佩服譚炳文永不言休 胡楓讚炳哥冇機心

相關新聞：【譚炳文離世】炳哥涉獵範疇多 《舊歡如夢》唱到街知巷聞

相關新聞：【譚炳文離世】縱橫配音界逾半世紀 炳哥配演包拯深入民心

相關新聞：【譚炳文離世】對老父猝逝感突然 譚淑瑩傷心爆喊：完全冇心理準備

相關新聞：【譚炳文離世】薛家燕難過不捨：他對演藝界貢獻良多

相關新聞：【譚炳文離世】孝順女譚淑瑩曾為老父推Job：健康最重要

相關新聞：【RIP】「配音王」譚炳文肺癌離世 享年86歲

（即時娛樂）