【宇宙大王找到太空船】譚炳文最後悔為尤伯連納戒煙廣告配音 (21:15)

譚炳文的沉厚、磁性獨特聲線令他成為「配音王」，由1960年代開始廣告配音，炳哥曾透露最顛峰時期，100個廣告他佔了80個是他的聲音，產品包括煙、酒與米等各類型。他最難忘的配音廣告是1985年為尤伯連納的廣告配音，尤伯連納死於肺癌前忠告不要吸煙的廣告，「唔好食煙，千祈唔好食煙... ...」有提醒作用，但當時令炳哥斷米路。因為他為多個香煙廣告配音，結果這些廣告要換人再配音，再沒有同類型廣告邀他配音。炳哥笑言這是他最後悔配音的廣告。

他又為無綫的外購劇集配音，第一部是希治閣的《金毛虎》，他成為配音組台柱，早期播映美劇《合家歡》「標叔叔」親切的聲音正是他聲演，還有《神探俏嬌娃》中只聞其聲的查理，每次查理也會說：「Hi！三位靚女」有神秘感。到1990年代，《包青天》系列中他聲演包拯，他跟男主角金超群形神合一，深入民心。他為很多動畫配音，《IQ博士》中的「宇宙大王」:「我嘅夢想就係親自駕駛太空船返去我自己星球」，「大便係我見過最美麗嘅花喇！」想當年的小朋友聽到炳哥聲演「宇宙大王」的對白好開心。相信導演陳詠燊也是當年喜歡「宇宙大王」的小朋友之一，他在Facebook上載「宇宙大王」的照片，留言：「尼克真大王找到太空船回到太空了。歡樂今宵再會，各位觀眾晚安。懷念」

（即時娛樂）