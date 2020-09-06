【專訪】柯震東走過人生低潮 被林依晨讚變得穩重 (00:07)

柯震東與林依晨主演、改編九把刀同名小說的電影《打噴嚏》封塵6年，終於可重見天日。不過受疫情影響，香港早前再收緊限聚令，《打噴嚏》被迫延期至下周四（10日）才在香港上映。兩位主角亦未能親身來港宣傳，只能接受電郵訪問，分享經歷和感受。

柯震東2014年爆出在內地吸食大麻事件，導致演藝工作受挫，他剖白走過2014年人生低潮，發現自己熱愛演藝工作。他坦言曾想過放棄做演員，不過沉澱過後，學會接受和積極面對：「好的、不好的人生經歷，都是曾經走過的路。」他仍然很喜歡這行業，好開心復工後遇到不同類型的電影演出。林依晨相隔6年再為該片跟柯震東碰頭，她稱見證柯震東成長，覺得他變得穩重。

29歲柯震東仍對愛情抱有「粉紅泡泡」幻想，不過愛情觀有所改變，「人生閱歷多了，事業上會給自己一些期許和壓力，以前會需要有愛情在旁邊滋潤，覺得是必需品！現在想做的事情太多、太忙了，變得沒有那麼依賴愛情。」林依晨拍該片時還未結婚，問她結婚6年可有計劃生孩子？她說未有定案：「過去這兩年，我已放慢腳步，多些時間放在生活上，不過每個人都有自己的生命規劃，不打算有小朋友的話當然不用勉強，別人也沒有權干涉，但如果真的想要，還是要尊重大自然的法則，把握時間！」

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（即時娛樂）