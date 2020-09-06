【Y手稿】黃偉文分享給陳奕迅「情書」：維持了十幾年 (12:31)

黃偉文近期不時分享他填詞的原稿，昨晚在網上就公開陳奕迅主唱的《單車》，並大爆稿中有「情書」，這是陳奕迅很喜歡的溝通方式，有助於演繹，當中便寫上：「一直莫名其妙地喜歡單車（和電單車）。後來才想起，一年班的時候，試過摟着父親的腰騎電單車去海灘。那是我生命裡面唯一的一次擁抱他，也是唯一的一次比較實在地覺得爸爸可能是真的愛我。」

黃偉文留言：「『訓練』歌手閱讀歌詞的能力，協助他們『入戲』，是很重要的事情。我記得第一封給陳奕迅的『情書』應該是『那一夜有沒有說』，後來，由於Eason表示很喜歡這種溝通、對他的演繹很有幫助，所以這種隨歌詞附上的情信的『遞紙仔』活動一直維持了十幾年。即是說，那段日子，每交一份新詞，都一定多寫幾句心事和他分享，有時寥寥數句，但長達兩三頁紙（長過份歌詞）的也不罕見⋯⋯直到有一天，我開始全盤改為用Word File不交手稿，而我也覺得經過一方苦心調教一方努力不懈之後，陳仔應該可以從『歌詞理解師』一科畢業了，才停止。

#Y手稿

#這些情書其他歌手也偶然收到但只有E一定收到因為只有他指定要求要有

#唔係大細超㗎

#不過視為我倆那段日子的二人秘密小傳統也無不可」

（即時娛樂）