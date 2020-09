陳茵媺(Aimee)與老公陳豪育有兩子一女,細女Camilla現年4歲,她昨晚在社交平台透露外間以為Camilla的中文名字是「陳凱婷」,現在終於明白學校的中文老師為何這樣叫Camilla,而女兒亦未有回應的原因,因為當中存有這個誤會。

陳茵媺留言:「Who is 陳凱婷? 🤔 I was wondering why Camilla's chinese teacher sometimes say this name in class and then they wonder why she doesnt answer! 🤭 Now I know! 😂. 這不是佢的中文名. 🤣 Case of mistaken identity, haha!」

