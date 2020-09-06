Bella重返首次約會高以翔餐廳慶生︰成為讓你驕傲的女孩 (16:35)

高以翔去年11月在內地錄影真人騷節目《追我吧》時意外暈倒猝死，終年35歲。當時有傳高以翔原計劃完成工作後，便返台灣向女友蘇湘涵（Bella）求婚，可惜兩人最終陰陽相隔，無法再見。

9月是高以翔和Bella的生日月，Bella今日特別重返首次跟高以翔約會的餐廳，在一班好姊妹陪伴下慶祝24歲生日。她又在社交平台上載去年9月，高以翔最後一次為她慶祝生日時的舊照片；兩人在海邊甜蜜咀嘴，高以翔又將蛋糕上的忌廉塗在Bella的鼻子上，Bella在照片上寫上「調皮的你」。Bella又在另一張夕陽海景上寫上「ALWAYS ALWAYS IN MY HEART」，相信高以翔已經逝世快一年，但仍然留在她的心中。

Bella在今年和好友們慶生的照片下說︰「其實在進入九月之前我的心情一直處於在一個緊繃狀態，不知道要怎麼面對這意義非凡的九月。不過我真的很幸運，有很多愛我的人，一直不斷的用各種有形和無形的方式在提醒，我被滿滿的愛包圍著。這些愛給了我很多勇氣，也讓我深深的告訴自己，你要愛自己，你要快樂。」

「我知道只有這樣你才會安心。在我24歲往後的日子，我會把每天過的更踏實，把過去所學習到的一切放在心上，成為讓你驕傲，閃閃發光的女孩。謝謝我的姐妹們，真的很用心。選了我們第一次約會的餐廳，她們說：我們想讓你在同一個地方，創造不同的美好回憶。I'm grateful for everything you girls have done for me. 謝謝你們的陪伴，你們的鼓勵，我是幸福的。」

（即時娛樂）