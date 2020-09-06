【我們的音樂時代】周柏豪自爆作曲怪癖 陳詠謙︰是病態 (17:02)

周柏豪、陳詠謙早前接受許文軒《我們的音樂時代》節目訪問，暢談兩人多年來的合作關係。陳詠謙說：「我們在2011年開始合作，當時我很新，還要幫周柏豪寫兩張唱片的歌詞，好大壓力，而他就有很多憂慮，希望幫他在音樂上訂立出一個更鮮明風格。」周柏豪稱︰「填詞人與歌手的關係是要互相試探去認識對方，他試過成功挑戰我的底線，好似《黑》的歌詞提到妓女和私生子，放在一個那麼陽光的男歌手身上好大膽，但我好鍾意。」

提到他們之間最有淚水的一件事，陳詠謙回憶他有段日子被批評，周柏豪因為支持他亦遭外界批評。陳詠謙說︰「周柏豪很偉大，他不需要為我擋子彈。他沒告訴我，我是從別人口中知道他做了這件事。」

周柏豪也曾為其他歌手寫歌，他說︰「我首先要知歌手有何要求，例如唱什麼音調會舒服點，然後我會在琴面貼上很多不同顏色的貼紙。」陳詠謙笑稱︰「你每個琴鍵豈不是有人名？這是病態，即是這個音是容祖兒，那個音是陳柏宇！」周柏豪說︰「可拿走的！創作《到此為止》時，我叫連詩雅做功課，問她為何那麼想寫一首歌，她最後寫了封信，我看完後明白了，一星期就寫好首歌，她好鍾意，但沒想過首歌之後會唔會流行起來。容祖兒的《天窗》贏了金曲金獎，我開心是因為自己的創作令首歌成功，自己有『得咗』的感覺。」

（即時娛樂）