【年曆刊合照放閃】傳林志玲早已雪卵 Akira開腔談生仔計劃 (21:15)

林志玲與日籍丈夫Akira結婚1年多，夫妻關係愈來愈恩愛。林志玲的慈善年曆即將推出2021年版本，內藏多張她與Akira的甜蜜合照。據志玲姊姊慈善基金會透露，2021慈善年曆所收錄的照片都是由林志玲與Akira一起挑選，兩人還重回初相識時的舞台劇練習場，重溫回憶之餘，也記錄了別具意義的時刻。2021年曆除印有林志玲夫婦的出遊照，還有其他未公開過的照片。

自結婚以後，外界都關心林志玲何時有喜，之前更有傳已年屆45的林志玲，早在2014年已雪了9粒卵子。Akira早前在台灣接受傳媒訪問時說︰「孩子是上天給的禮物，至於何時有，甚至沒有都沒關係，最重要的是兩個人的幸福。」回顧年幾以來的婚姻生活，Akira自言似個小學生，很多事情也在學習，並承諾會當一個好丈夫。他透露與林志玲在家相處時間多，他會親自下廚。Akira說︰「最近發覺炸東西真的很難，尤其炸豬扒。我做菜都是憑感覺較多，應該是不難吃吧。」

他表示工作模式受疫情影響改變了很多︰「像是減少面對面開會，還有日本常有的應酬文化，也因疫情而減少，可以讓大家重新思考，該把時間多花在和家人的相處」。Akira又表示EXILE今年已取消了168場演唱會，令300多萬人無法現場觀賞演出，所以最希望在疫情結束後與粉絲見面。

（即時娛樂）