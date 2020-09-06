【反黑路人甲】監製林志華想張振朗攞獎 爆王浩信為滿分不計付出 (23:18)

【專訪】由王浩信、張振朗及監製林志華這個兄弟班合作的劇集《反黑路人甲》，尚有兩星期便大結局，劇情由初期的搞笑橋段，到現在愈來愈緊湊，究竟蔣氏三父子遇害誰是兇手？日前監製林志華接受《明報》訪問，他預告結局是合情合理，但又出人意表，看到最後才會知道誰是final boss！

劇中張振朗這位臥底警察，既要裸跑、扮女人，又有跟王浩信的HeHe咀嘴戲，林志華解釋並非跟張振朗有仇口，「這是戲劇效果，開場裸跑是製造他跟浩信的相遇，雖然搞笑但以合情理為原則」。至於張振朗反串玩制服誘惑，林志華指這場戲讓演員自由發揮，對方玩得好開心沒投訴，但經刪剪後播出街的並不多。問到為何嘥料？他解釋《反黑路人甲》可以輕鬆、得意、搞笑，但不是胡鬧，要適可而止；這正是拍搞笑戲的難處，甚至比懸疑、傷心、愛情戲更難拍，因為不容易預測觀眾會否笑。「拍攝時會不斷問自己係咪真係咁好笑？帶給觀眾快樂同時是給自己增加痛苦」。

林志華睇中張振朗有令觀眾笑的特質，不粗鄙或核突，這是非一般的魅力，委以重任要對方加以發揮。感情線方面，張振朗跟賴慰玲飾演的蔣家大小姐蔣千霞有化學作用，臥底警察跟社團大家姐的交流很甜蜜，令觀眾印象深刻。林志華笑言考慮提名張振朗角逐最佳女主角，後來他認真的說：「我希望振朗有獎攞，如最受歡迎角色獎。」

林志華跟王浩信合作超過10次，其中後者於《EU超時任務》演的「渠頭」讓觀眾對他另眼相看。林志華指王浩信跟劇中張細倫的角色，最相似是他們也是戲癡，「我記得拍《換樂無窮》（2012年播映）時找王浩信casting，他邀請我去看他跟唐寧演的舞台劇，我已看到他演戲的節奏感。他鍾意做戲鍾意到死，很努力並且對自己要求很高。他的演出達99分了，但想要100分，我跟他說要增加這1分，可能付出多一倍力也不一定達到，但他就是要搏命做到100分」。劇中王浩信跟馮盈盈、高海寧與湯怡的感情線錯綜複雜，最終情歸何處？林志華保持神秘，只表示最後是否好結果就要觀眾追看了。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）