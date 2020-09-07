【伯樂陳木勝走了…】郭富城傷心又難過：真的很不捨 (16:32)

【今日直擊】導演陳木勝今晨出殯，群星前往教堂送別。視陳木勝為伯樂的郭富城透露，對方生前希望與他合作拍一部音樂劇電影，但未落實，經理人小美邀請了對方看《麥路人》，亦已應承去看。城城說：「和他合作過的人，都是他的好朋友，一定都好難過和傷心，他還是我在電影上的伯樂，真的很不捨！」問有什麼說話想跟天上的陳木勝講？他說：「他永遠活在我們心目中，安息！」

洪金寶直言對陳木勝離世感惋惜，他說：「想也想不到，我完全不知他有病，他離世10日前，我還以短訊約他飲茶，10日後就收到消息。」他大讚陳木勝是正人君子、好好先生，他說：「冇得頂！好心痛亦都好可惜。」

林超賢雖然只幫過陳木勝第一部電影做助理製片，不過對方執導的電影作品，都是他喜歡類型，自己拍戲有時亦會參考，見面也會請教對方。

楊受成離開時雙手合十表現得很傷心，問到鍾欣潼在廈門頭部受傷一事，他即急步上車離開未有回答。

相關新聞：【亞視年代已相識】張家輝悼好友陳木勝 傷心得說不出話....

相關新聞：【陳木勝出殯】家屬相當低調 工作人員擺黑傘陣護送靈柩

相關新聞：【成龍杜琪峯扶靈】群星送別陳木勝 消瘦張家輝戴兩罩現身

（即時娛樂）