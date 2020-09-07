【開始做化療】愛犬患淋巴癌 許芷熒自責無及早發現 (21:22)

許芷熒今日在網上自爆愛犬Cooper上月28號證實患上淋巴癌，獸醫表示若果接受化療，可能有多12至18個月的壽命，令她大感晴天霹靂，自責沒有早些發現牠患有此病。

許芷熒指Cooper是癌症第五期，由於毒素很高，要立即做化療保命，於是安排在9月2日做第一次化療，很感恩Cooper做完化療後，情況已經有好明顯康復，精神及胃口亦好了很多，現在她跟家人會很珍惜跟Cooper繼續生活的日子。

她留言表示：「其實我覺得呢個係上天畀多一次機會我哋好好珍惜同愛Cooper。我自己亦有自我反省，覺得自己生完（女兒）馮寶寶之後好似冇咁關注Cooper同Enzo，亦有可能因為咁，令到佢哋唔開心，其實狗狗會感受到的，當佢哋被忽略，或者唔開心，都會同人一樣可能會病。亦有一個靈性角度嚟睇，可能狗狗會覺得自己嘅使命已經完成，我哋已經唔需要佢，所以係時候去彩虹橋。。。。所以上天現在畀多一次機會我去好好珍惜，我都會盡我一切能力，將時間同愛分配得更加平均。Cooper將會要做為期六個月嘅化療，每星期做一次！希望一切順利！感謝上天，給我們多一點時間！😭❤️🙏」

（即時娛樂）