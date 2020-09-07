《我好喜歡你》大結局 言承旭發文講感受：最辛苦一部戲 (21:59)

言承旭主演的劇集《我好喜歡你》今晚播出大結局，他在微博發表個人感受，分享為何接演這齣劇及拍攝時的感覺。

言承旭留言：「#我好喜歡你大結局#，這個夏天，謝謝你們。在這期間，最多媒體問我的問題，是我為什麼會接演這部戲？我的回答，不是戲，是角色。陸星成，可能是我心底的某個部分；在強勢、看來壞脾氣、冷漠的外表下，其實，是弱小的、柔軟的，也溫暖的。劇中陸星成重拾畫筆當回設計師，回到初心，就像是言承旭，忘記曾經的道明寺，再把自己丟進了表演課；在拍攝《我好喜歡你》期間，甚至忘記自己是言承旭，只是陸星成。

我曾經說，在角色融入和狀態準備上，這部戲是最辛苦的一部戲，但我想即使日後有更辛苦的，我也很樂意挑戰；這些年，經歷了很多事，也慢慢沉澱了自己，我相信這一次你們看到了我的改變，我也會一直不斷堅持努力。相信我，我真的準備好了！！

謝謝參與《我好喜歡你》的每一個人，從2019拍攝到2020的播出，全球的變化是我們始料未及的，但我很幸運，因為我一直有你們的陪伴。再見，陸星成，以及2020的夏天。期待很快能有新作品跟你們見面，你們也要一直支持我哦！」

（即時娛樂）