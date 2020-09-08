【愛情故事最終章】董折為情出走 麥浚龍新歌闖入核災難現場 (15:43)

Juno選擇以切爾諾貝爾這個地方作為新歌題材，其實是他3年來的精心鋪排。（大會提供）

董折與浦銘心的愛情故事於3年前展開，隨着一首又一首的作品訴說着兩個角色不同年代的心路歷程，麥浚龍（Juno）新歌《我在切爾諾貝爾 等你》，成為這個愛情故事最終章的引子。

Juno選擇以切爾諾貝爾這個地方作為新歌題材，其實是3年來的精心鋪排，他說：「這個地方，開始了這個故事的起源，3年的企劃，應該在這個地方完結。切爾諾貝爾這個地方，經歷一夜突變，沒有一個圓滿的下場，而這個地方象徵了人生的荒誕與失落。」

為了配合歌曲主題，這次新歌唱片封面，以至系列照片，都設定Juno身在切爾諾貝爾核電廠災難附近的城鎮普里皮亞特（Pripyat），並站在標誌性的摩天輪前留影，加上猶如廢墟的場景設計，整體感覺猶如Juno親身前往當地拍攝一樣。

其實Juno對切爾諾貝爾的情有獨鍾，始於13年前，他分享道：「13年前開始留意這地方，一直都喜歡這地方，亦喜歡有關這個地方的故事、影集，甚至未有《the album part one》的存在之前，已覺得這是一片『可惜』的地方。之前拍攝電影《風林火山》也想到當地取景，可惜當時因為有關輻射帶來的問題，如逗留時間、拍攝人數、安全性、還未開放等而未能在當地取景。近年聽說好像好了點，但暫時還未有前往的打算，慶幸近年多了有關這地方的電影、劇集，讓人多了解這個地方。」

（即時娛樂）