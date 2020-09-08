【遭妻女批演技唔自然】細So捲不倫戀 森美：他肯定有錯 (18:32)

【今日直擊】森美、江嘉敏和黃翠如今天為劇集《過街英雄》宣傳，森美表示劇集令他一家四口關係更密切。問到太太是否想他繼續拍劇？森美說：「對她而言，我是一個搵錢工具，愈掙得多對她愈好，所以不會介意我繼續拍劇，不過她對我演技不太讚賞。（有何評價？）兩母女評語一樣，三個字『不自然』！」

談到好友蘇耀宗（細So）捲入不倫戀，森美表示有傳信息幫對方打氣，細So亦以雙手合十圖案回覆他。「每個人的人生都會遇到很多事和高低。錯，他肯定有錯，希望他在錯誤中吸收經驗。能從谷底走出來，跟家人一齊捱過這件事」。

至於森美老婆可曾check他的電話？森美坦言10多年前，太太試過攞着一疊電話記錄，質問他凌晨2、3時跟誰傳短信，自從這次便修心養性：「原本要機主先check到電話記錄，但我懶，當時太太話我電話費貴，轉用她那個，我一口答應，所以要搵一個精明的老婆，無得做錯事。」森美又爆太太在他的電話及座駕設有定位，「好似我日前去撐艇，她都問我點解出了海。不過有定位都是好事，老婆的心也會定」。

江嘉敏稱這是她人生首套喜劇，就快結局感到不捨。問劇中飾演拜金女的她，出街可有被觀眾鬧？她笑言暫時沒有，如果有，要多謝監製，代表角色成功。中秋節將至，她表示正趕拍《七公主》，未計劃與男友如何慶祝，或會一起吃飯切月餅。

（即時娛樂）