【被爆偷食後首露面】釗峰分手後一直單身 稱近月情緒起伏大 (19:41)

【今日直擊】梁釗峰、陳健安及師妹黃淑蔓今日為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影。釗峰與拍拖4年的米芝蓮餐廳太子女於6月仍在社交網曬合照放閃，但近日他被發現疑背女友「偷食」，與長髮女撐枱腳及睇日落，表現甚親暱，釗峰即宣布7月底已分手回復單身。受訪時被問分手是否涉及第三者？他只表明分手後一直單身，亦不肯說是否被分手。

他一再強調自己沒有「偷食」，指近幾個月也經歷了很不容易的日子，情緒從未試過那麼大波幅，期間與前度關係反反覆覆，二人曾很努力嘗試去維繫戀情，但最後都是分開，也沒有辦法，他說：「當然曾開心過才會在網上分享，本來打算不開心的就不分享。」

問分手是否關第三者事？他只稱不想講太多，自己是單身，還在沉澱階段，對於分手並不愕然，因分手前幾個月也經歷了很多起起跌跌，大家都努力過。他說：「總之我們在7月26號分手，27號我已刪了社交網的相片正式結束，只是無大肆宣揚分手，因為對方始終是圈外人，我覺得要維護她和她的家人，不用受到不必要的壓力，但出了新聞，我就必須要講清楚件事，可能別人覺得我對她不起、不好，甚至話我偷食，實際上是沒有的。」

他解釋當日與長髮女性朋友只是傾偈，難免有些角度予人覺得態度親暱，而當時是因人多，他只出於紳士風度護着對方，自己沒有做一些非分的事。

黃淑蔓透露還有10日左右便要回英國繼續學業，她表示已買定成篋防疫用品，直言疫情下最驚不是在英國生活，而是要搭飛機去英國，她說：「我已買了很多保護衣，回來時都已全副保護裝備，最驚不是自己中招，而是中了招影響到家人和朋友。原打算聖誕節假期返香港，但要看情況，如依然要隔離便不返，農曆新年就一定會返。」

（即時娛樂）