【曾聲演《忍者小靈精》】80年代配音員周婉侶加國病逝 (12:33)

曾聲演《忍者小靈精》主角「小靈精」的無綫前配音員周婉侶，上月尾在加國病逝，終年69歲。（網上圖片 / 岑南羚facebook圖片 / 明報製圖）

繼「配音王」譚炳文上周六（9月5日）病逝後，1980年代曾聲演《忍者小靈精》主角「小靈精」、《龍珠》主角孫悟空的無綫前配音員周婉侶，原來亦於8月31日晚在加拿大離世，終年69歲。

周婉侶的丈夫岑南羚（Lanny）9月1日在facebook透露太太離世的消息︰「愛妻周婉侶Lorna，配音前輩，聲音百變，《忍者..變變變》、《Charlies Angel》 及 《龍珠》 都是由她配音..昨晚因病安祥（詳）離世， 我帶着心靈傷痛，通宵剪接，送上一個回憶片段..《憑着愛的歌 》，好讓大家永遠懷念這個既是出色的藝人，亦是我的賢妻，兩個兒子的良母...I love you forever..」

周婉侶1969年麗的映聲藝員訓練班畢業，最初擔任節目主持，1979年加入無綫當兼職配音員，1982年正式加入粵語配音組，除了《忍者小靈精》及《龍珠》外，也曾為《IQ博士》、《足球小將》、《外星小雪兒》、《千年女王》等日本卡通片配音。她在日劇《阿信的故事》中聲演「八代加代」，亦於《跳駒》中聲演角色「橘羚」。

1991年，周婉侶離開配音界，移民加拿大多倫多，在新時代電視出任公共傳訊及推廣主管，往後30年一直在負責機構傳訊工作。

（即時娛樂）