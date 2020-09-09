【亞洲電影大獎】《叔‧叔》3項提名 太保再爭影帝寶座 (16:33)

《第14屆亞洲電影大獎》今日（9月9日）公布提名名單，39部來自11個亞洲國家及地區的電影將角逐16項獎項。太保主演的《叔‧叔》獲3項提名，包括太保角逐「最佳男主角」、區嘉雯角逐「最佳女配角」及袁富華角逐「最佳男配角」。《金都》導演黃綺琳亦獲提名角逐「最佳新導演」。今年頒獎禮原定在韓國釜山舉行，惟受新冠肺炎疫情影響，決定不設頒獎禮，改於10月14日在網上宣布得獎名單。

袁富華、區嘉雯憑《叔‧叔》入圍爭男、女配角，袁富華說︰「好多謝大會給我這個機會，能夠跟亞洲其他國家電影工作者一齊觀摩。因應今次疫情，沒有實體頒獎禮，藉這個機會希望疫情盡快過去，令電影工作或日常生活盡快回復正常。在此恭祝所有有提名的電影工作者，因為各位都默默為電影藝術奉獻很多，多謝。」區嘉雯則說︰「很高興入圍《第14屆亞洲電影大獎》角逐『最佳女配角』，能夠成為香港電影業的一分子是我的榮幸。」

《金都》導演黃綺琳對被提名深感榮幸：「很開心可以被提名『最佳新導演』，令我首部電影作品《金都》可以跟那麼多優秀電影作品一齊參與《第14屆亞洲電影大獎》。今年未有機會親身前往釜山與其他亞洲地區電影人交流，雖然有點可惜，我會繼續努力，希望將來的作品再有機會參與。」

（即時娛樂）