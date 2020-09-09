著背心影相驚現粗手臂 許芷熒自嘲似大笨象 扚起心肝減肥 (21:04)

許芷熒（Whitney）今年2月為丈夫Alex誕下女兒Kayli Jane（馮寶寶），女兒已經半歲有多。Whitney今日在社交平台上載和老公的合照，自嘲胖得有點似大笨象。

她說︰「話說嗰日我哋難得出街食下飯，我又難得著件小背心，因為真係好耐冇著過背心出街，叫佢幫我影幾張靚相啦，點知發覺佢影到我手臂好粗咁，我就話︰『可唔可以影得我個手臂幼啲？』跟住佢同我講︰『嘩！我唔係魔法師喎，唔可以將啲唔可能嘅嘢變成可能喎！』

「嗰下嘢真係跌落谷底，跟住返屋企睇返（番）我哋當日嘅合照的確有少少大笨象feel。我就望住自己張大笨象feel相慨嘆， 回想起以前廿幾歲著背心短裙完全唔洗（使）縮肚...但係老公嗰句說話激勵到我個心！我即刻喺幾日之內減咗5磅！」

「生完bb之後，其實都瘦得快，尤其係餵人奶嘅時候，但係停止餵人奶之後就都有瘦但比較慢，然後覺得自己瘦番之後，又有少少暴飲暴食，體重又回升至121磅。今日終於回落到115磅。我大肚之前係116磅的。其實由細到大我都係好有肉感嘅女仔！從未試過好骨感...」

「我老公成日同我講，叫我千祈唔好有六舊（嚿）腹肌，因為佢覺得有肉肉感先好睇...唔知係咪個個男人都係咁同自己老婆講呢？哈哈哈！好彩我有個大隻老公，企喺佢身邊我即時有少少縮細效果。男人成日叫老婆食多D野（嘢），男人成日話唔鐘（鍾）意老婆咁瘦，其實係咪真？相片是120磅，減肥前，肉感師拉（奶）。」

（即時娛樂）