【《幻愛》票房達1200萬】劉俊謙撰文細談香港電影前路 (21:21)

由劉俊謙和女友蔡思韵主演的電影《幻愛》，於戲院重開後，票房已累積1200萬元，成績理想。身為男主角的劉俊謙，今天在社交網撰長文抒發感受，他表示有不少大片殺到，意味着《幻愛》或將進入尾聲。

劉俊謙坦言不奢望有2000萬元票房，但會以1500萬元為最終目標，他說：「票房對我而然並不重要；我不會有分紅，票房的成就亦不是我作為演員所追求的意義。

之所以強調票房，是因為其數字，能夠反映電影業的整體情況。回顧八九十年代，香港電影工業發展蓬勃，超過3000萬票房的電影多不勝數，同時在市場上為亞洲之首，被稱為『東方荷里活』也受之無愧。

時至今日，香港電影能夠過千萬已經是奇蹟。日本、韓國、泰國以至整個東南亞，不論在創作、製作、市場規模早已超越香港。能夠賣埠的電影只佔極少數，不會是香港電影的常態。

我認為，香港電影的本土市場，暫時是唯一出路。但票房的數字卻又反映出，唯一的出路，不是出路。別說盈利，此時此刻香港大部份電影連回本也做不到，沒有投資者會一直做蝕本生意。

香港電影已經不是工業，然而產量繼續減少、製作費繼續下滑、創作質素繼續下降、幕前幕後電影工作者工資繼續下跌....會不會有一天，香港電影已經沒有價值，然後悄悄地消失？

舊的模式已過去，過去的光輝屬於過去。我們有沒有勇氣去破局，建立屬於此時此刻的香港電影世界？香港觀眾沒有義務去盲目支持，大前提是要創作出好作品。我們如何在限制中找出新方向，又能否累積一群『新時代的香港觀眾』？

《幻愛》對我來說是叩問：到底低成本，沒明星的本土小品能得到多少觀眾支持？現在的觀眾喜歡或想看怎樣的作品？到底能否回本？不能的話該如何創造可能？能，投資者又會否願意開拓新市場？

一系列難以解答的問題。話說回來，希望在最後階段，能夠繼續得到你們的支持。小弟也不厭其煩，再次感謝你們為《幻愛》創造了奇蹟。路還有很長，縱使失望，請不要絕望。懷著相信和勇氣，一起走向前方的未境之地。」

（即時娛樂）