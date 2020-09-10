【專訪】入行7年跨界闖樂壇 謝高晉堅持籃球夢 (22:20)

擁有1.95米身高的謝高晉，是一名香港職業籃球運動員，之後他變身模特兒，然後再成為演員，參與過多部電影及電視劇演出，直至今年簽約唱片公司，推出處男新歌《仲夏日記》闖樂壇；可是，他出道卻遇上新冠肺炎疫情，不但缺少參加音樂活動結識其他歌手的機會、舉行零現場觀眾的處男音樂會，經理人劉麗萍（Apple姐）及同門師姐施匡翹雙雙確診，被列為密切接觸者的他獲安排入住駿洋邨隔離。謝高晉坦言隔離的日子很悶，幸好他帶備了鋼琴練琴、練歌，當作是音樂訓練營呢！

雖然謝高晉從小已愛唱歌，讀小學時更試過致電到電台獻sing，卻沒想過做歌手。其首支作品由著名音樂人舒文監製及填詞，他感恩得到對方指點，「他用很多比喻講解音樂，知道我鍾意電影，會分享拍戲點收音、The Beatles點錄靚聲，教我投入歌詞，買很多食物招呼我」。不過，謝高晉自爆試過被舒文鬧，原因是……

談到新歌描寫人生裏有不同際遇，選擇了就盡力做好，不要後悔，藉歌曲發放正能量。謝高晉說自己都有後悔的事，幸好有機會彌補，「我16歲就代表香港打籃球賽，18歲打波拗柴，傷患隱隱作痛，每次跳起有陰影。那時身兼模特兒便轉做演員，跟鍾少雄導演去拍內地劇，入行拍戲後，就放低了打籃球。直至去年跟前公司解約，就追回小時夢想做職業運動員，去年我跑東南亞比賽，又參加內地真人騷《我要打籃球》晉身15強，中國國家隊教練都來睇我打波，認可了我，幾開心。本來今年再參加甲一籃球賽，與唱歌發展並行，但受疫情影響球賽停辦，就寄情唱歌」。

謝高晉眼大大又有小酒窩，入行7年，曾被指貌似張智霖、劉德華、洪卓立及陳偉霆。不過，這位27歲的帥哥也有煩惱，他說：「太高很難找對手，試過兩度失落演出機會。以前拍過幾次拖，有些女仔嫌我無安全感。」現時單身的他自言年紀不輕，想做好工作，暫放下感情事。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）