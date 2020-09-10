【孖伴侶慶祝「皮婚」】曾遭朋友針對 鄧達智嘆人與人相處非易事 (18:35)

本地時裝設計師鄧達智（William）與任職醫生的陳梓欣（Clement），結婚3周年，原先計劃往外地旅行慶祝，由於新冠肺炎疫情仍未穩定，於是改到酒店Staycation，二人世界慶祝「皮婚」。

William接受《明報》電話訪問時表示，早於6月第3波疫情未爆發時，他們已知不能往外地慶祝，便訂了酒店房Staycation，日前在某五星級酒店度過愉快周末慶祝：「在社交平台看到朋友貼相和留言，重溫3年前擺酒當晚合照，已經有好多回憶，好感動，今次大步檻過（指確診新冠肺炎後康復），更加覺得要珍惜。以往一有新型號智能電話推出市場，Clement便會第一時間送給我；3周年紀念，他又送來一部新手機，方便我日常用來影相和之後返內地工作用，他好sweet！」

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William感嘆人與人之間相處，不是一件容易事：「今時今日的婚姻不同以前，好多時如履薄冰，尤其是我們另類婚姻，一起過1年等同別人的3年，所以我當一起已9年，過了『7年之癢』。Clement是一位很冷靜理性的人，而我就不喜歡跟人爭拗，當大家有時意見未必一致，都不會鬧交收場，所以相處一直OK，關係好好。可是，康復出院後已5個星期，卻有些昔日認識關係不錯的朋友，竟然對我的眼光和態度有改變，還帶點不太友善，甚至有針對成分，的確令我有些難受，但也不能怪他們。」

（即時娛樂）