【狂刪合照】林曉峰康子妮驚傳「分」訊 18年婚姻玩完 (23:00)

林曉峰（阿Lo）和康子妮結婚18年，婚後育有兩子林寶和林熙，一家四口不時在社交網放閃曬幸福。今晚有消息驚爆阿Lo和康子妮「分」訊，並指他們於上星期已簽字離婚，報道又稱阿Lo刪走和康子妮在社交網的所有合照，僅刪剩一張於2015年結伴看舞台劇後，在後台探班照片；現時阿Lo的社交網只有他和兩個囝囝合照，以及他和愛犬合照。阿Lo和康子妮去年還一齊拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》，豈料卻傳來「分」訊，令人意外。

驚傳離婚後，阿Lo在facebook上載一張天空照片，並撰文吐心聲，但行裏行間沒承認也沒否認離婚。阿Lo說：「我跟康子妮從2001年相識，2002年結婚，大家一直真心為這個家庭付出，正如之前我所有訪問所講，我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我。世界仍然紛亂，如果能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找。無論如何，請用上豁達嘅心胸給予我們空間及時間努力工作。我仍然相信，世界是充滿溫暖和盼望，大家應該努力向前，接受未來每一個挑戰！衷心希望大家別忘初衷，祝家庭生活愉悅。」

（即時娛樂）