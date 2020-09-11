入行10年演爆肌打手上位 朱敏瀚要工作不用獎項鼓勵 (22:48)

【專訪】朱敏瀚（Brian）入行10年，拍過約60套劇集，直至今年播出他有份拍攝的《機場特警》、《迷網》、《反黑路人甲》才開始獲觀眾注視。他在《反》劇中飾演的cool爆打手「陸秋」雖然對白少，但勝在多動作戲，又要騷肌，獲得不少網民正面評價。「演『陸秋』較容易，因為接近我，都是少說話多做事的人。我是性格慢熱的人，TVB是我第一份工，最初幾年在人際關係上撞板，有監製熟絡後告訴我『以前見你不多出聲，以為你好cool，現在就會開始多用你』。可能我自我保護意識強，但可以跟認識10多年的朋友無所不談」。

Brian在TVB頭幾年獲派演出小角色，後來又突然被調入主持節目《都市閒情》，直至兩年後才重返劇組，豈料2017年在《燦爛的外母》中又是飾演主角黎諾懿的細佬。Brian從那時開始決心改變自己，透過曬黑、健身來改變外表，同時在演技及人際關係上作出改善。他強調作出改變不是要擺脫「御用細佬」的稱號︰「我好珍惜機會，因為不是人人都有『御用細佬』代號，有這個稱呼別人才會容易記得你！」被問到可有信心爭今年的「飛躍進步男藝員獎」時，Brian坦言︰「希望有提名，如果畀我揀，寧願多些工作，因為獎項只是一件物件，演更多不同角色更實際。」

Brian至今仍與家人同住，他自言與父母關係好到似朋友，但遺憾至今仍未能給母親穩定家用。「我一直對此感歉疚，所以將來掙到第一桶金，一定先回報家人」。提到女友余思霆，他說雙方已有共識，目前先努力工作才計劃結婚，他十分支持女友做YouTuber。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）