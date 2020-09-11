【突然變第三者】捲入阿Lo康子妮離婚風波 黃翊搲頭：真係好奇怪 (18:12)

【今日直擊】林曉峰（阿Lo）與康子妮昨晚驚爆「分」訊，18年婚姻玩完，震驚娛樂圈，更突然爆出黃翊是第三者，介入他們婚姻。

黃翊今午在太和經營的茶餐廳，接見傳媒澄清事件，他說：「昨日我於大埔墟街市經營的另一間食肆開工，有兩位記者找我，我以為訪問有關疫情下做生意苦況，傾談途中他們口窒窒，好困難才提問有關我的傳聞，我聽到都好突然，因為我沒有聽過他們離婚消息，還說我是第三者，真是好奇怪。」

黃翊憶述跟康子妮相識於兩年前，大家分別到同一錄音室工作而相遇：「我印象中康子妮是電視藝人，大家傾談起來，才知道她音樂造詣不錯，我說就快出新歌，提議她擔任MV女主角，因為我年紀不細，找太後生女仔做MV女主角當然正，但擔心畫面不夾，既然我和她都有家庭和小朋友，是成熟的人，不如就趁機邀她合作，2、3個月後就正式拍，知道她是音樂發燒友，我說2018年底開個唱，又邀請她來幫手。」

他直言拍完MV和個唱合作，大家聯同團隊慶功後，便沒有聯絡：「不怕老實講，我們沒有聯絡，突然出了這單新聞，好奇怪，如果被人影到相，就心甘情願，現在這個時間，我更加不會聯絡康子妮，費事對雙方都有影響。」

問他與康子妮合作時，有否察覺對方因感情問題不開心？黃翊笑說：「我們都是傾音樂，沒有傾到那麼深入，我自己都搲頭，為什麼會扯上關係？我知好多記者去舖頭搵我，我又不想影響舖頭做生意，始終今日是『限聚令』放寬4人一枱食飯，這個市道難做，不想影響生意。」

有指康子妮是他的粉絲，黃翊開玩笑說：「好多人都是我粉絲，都好，我的歌是好聽的！」

（即時娛樂）