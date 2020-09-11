【被整蠱定點錯相？】被牽連做第三者 黃翊幸獲太太信任 (18:45)

康子妮曾擔任黃翊MV女主角，不過之後二人已沒聯絡。（鍾一虹攝/網上圖片）

【今日直擊】黃翊被指捲入林曉峰（阿Lo）和康子妮離婚一事，他今午開記者會澄清事件，並交代和康子妮的相識經過。對於失驚無神被指是第三者，黃翊搲頭表示：「真係好奇怪。」問到太太陳存正有沒有因傳聞感不快？黃翊坦言憂慮：「我第一時間都會這樣想，她（太太）身體不是太好，一個女人怎可能覺得沒事？點都會有點不舒服啦！記者訪問完我，我立即向太太匯報，她也跟我講笑『你呢個年紀仲有market（市場）』。」

笑問回家有否跪玻璃？黃翊笑說：「我們不興跪玻璃，最多出藤條，我們溝通完沒事，都是照日常生活，她的腎有事，每星期要去醫院3日洗腎，平時我有時間都會接送她，但有報道說我因新聞而『補鑊』接老婆，這句說話對我不公平。」

問到是否覺得無辜被牽連？他慶幸跟太太一向感情好，獲對方信任：「不可以說無辜，只是摸不着頭腦，我想了一輪，會不會有人影到類似物體點錯相？」

黃翊追溯最近在網上直播唱歌後，收到一些負評，曾推測因負評延伸是非新聞：「有些網上留言話我唱得難聽、叫我收檔，不要獻世，會不會是這些人惡意整蠱我？但點解會傳康子妮呢？我又想不通。」

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（即時娛樂）