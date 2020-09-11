【麥路人】楊千嬅自認黐線 郭富城首日開工考導演功力 (19:25)

郭富城（城城）、楊千嬅及導演黃慶勳接受香港開電視主播馬梓軒訪問，分享拍攝電影《麥路人》時的感受。在戲中飾演落魄金融才俊「阿博」的城城，被問到曾否經歷潦倒時刻時說︰「慶幸未有，但我小時候有個朋友是做清潔工作，所以我在拍攝時操控那部清潔機器的感受很深。劇組中只有我識用那部機，這就是人生經驗。如果我沒有這個經驗，也不會用部機，又怎能夠說服阿博這個人物角色呢？」

千嬅在《麥》片中飾演落泊歌女，對愛情義無反顧、不離不棄。城城笑言︰「佢黐㗎！」千嬅說︰「現實中的我真係黐㗎，黐線個黐！我覺得人在不同年紀，閱讀愛情亦不一樣，尤其是女人！如果你在年輕時有很多本錢，ABCD可以多個E，但到30幾歲仍孤零零一個，會開始主動出擊！如果40幾歲時仍然單身，真的會孤獨、不開心，希望有一個靈魂伴侶，他會和你分享、分擔！」

副導演出身的黃慶勳首執導演筒，坦言拍攝過程緊張。城城表示首天開工時有趁機「測試」導演功力，他說：「當日我拍完快餐店戲分，拍完之後一起看playback時，留意到導演的眼神似在對我說可以再好些。我再次拍攝，完成後望望導演，他有少少微笑及點點頭，這個就是我想要的事！」

（即時娛樂）