【哥哥64歲冥壽】《春夏秋冬》推出新版本 Eason憶蓮懷念張國榮歌聲 (19:40)

明天（12日）是已故巨星張國榮（哥哥）64歲冥壽，環球唱片特意把哥哥於環球年代的經典名作重新打造。首支派台作《春夏秋冬A Balloon's Journey》及MV，將於明天凌晨零時全球上架，為哥哥64歲這個特別日子帶來新作品。

第一首派台作《春夏秋冬A Balloon's Journey》的推出，亦寓意着張國榮的全新專輯《REVISIT》的開始，大碟監製梁榮駿（Alvin）表示：「一直想再重做些哥哥的音樂，剛好今年是寶麗金50周年，有老朋友重遇的意思，所以我就將今次專輯名為《REVISIT》。」

陳奕迅（Eason）說：「哥哥是位瀟灑、從容、待人真誠的人，當第一次聽到《春夏秋冬》的時候，有一種風輕輕地吹在寬闊的草原上感覺。接着這陣風一路帶我經歷過四季之後，又回到好有希望的心境，來面對另一個豐盛的春夏秋冬。」

對於《春夏秋冬A Balloon's Journey》的面世，Eason非常期待：「唐奕聰先生的重新編曲，會把這舊瓶注入怎麼樣的新酒，讓大家再次品嘗後會有怎樣的感受。」

至於曾與哥哥合作的林憶蓮（Sandy），亦懷念哥哥的聲音：「聽到哥哥的歌聲，感到特別懷念和感慨，同時也感到人生無常，要說的，寧願放心中，希望大家都珍惜身邊人。」

（即時娛樂）