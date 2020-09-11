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【《金宵2》】施嬅山聰合照 「林哥仔」張彥博亂入搶鏡 (21:47)

文章日期：2020年09月11日

李施嬅、陳山聰和張彥博為《金宵大廈2》開工，今晚施嬅在社交網貼了合照，相中山聰戴了眼鏡伸脷，冷不防被飾演「林哥仔」的張彥博亂入搶鏡，施嬅留言搞笑稱：「林哥仔開工大吉。又搞搞震冇幫襯。」

（即時娛樂）

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